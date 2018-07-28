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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33267
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство Дениса Тена всколыхнуло общественность. Посыпались требования отставки министра внутренних дел и начальника ДВД Алматы. В Казахстане калечат, убивают, насилуют и грабят десятки граждан ежедневно. Где глас общества?
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§ Vradon
Re: Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
Vradon


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Сообщений: 82
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 28.07.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ы не замечаем, что в самой демократичной стране, США, штепсель от электрического стула из розетки не выдернули. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31813

Мы так же не замечаем и ошибок, которые допускает суд США.
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§ Йцукен
Re: Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
Йцукен


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Сообщений: 7
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 28.07.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы сами себе противоречите, предлагаете ввести смертную казнь далее говорите что те у кого есть возможность избегут наказания. Суть не в смертной казни и не ужесточении наказаний, суть в продажности, некомпетентности а иногда и халатности судебной системы и отдельных ее членов. Суть в продажности чиновников практически всех уровней. Суть в менталитете гослужащих в нашей стране, которые прорвавшись через толпу таких же жадных и подлых коллег становятся руководителями и зная что долго не проработают загребают все под себя двумя руками. По поводу решения проблемы скажу так: «рыба гнеёт с головы».
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У, какой тов. Воронин кровожадный то..
Давайте тройки НКВД введем и за три колоска обратно начнем расстреливать, введем концлагеря, Гулаги и тд и тп..
Потому что не можем со своим старым советским мышлением жить как в той же Германии или Норвегии, где нет расстрелов за три колоска, где несчастному бедняку просто помогают встать на ноги и не воровать..
Потому что элементарно мы сами такие как и те преступники, но желая себя выгородить, требуем расстрела для таких же..
Экономику нужно подымать, тов. Воронин, а не пытаться расстреливать несчастных за кусок хлеба..
Если б тот же бедняк, нашел хорошую работу, за 3000 евро, убил бы он фигуриста за те 50 евро, что ему дадут на рынке за стекло?
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§ Обликоморале
Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:

Что для казахстанского чиновника хорошо, то для китайского - расстрел с конфискацией!
Но так как рыба и вправду гниет с головы и рука руку моет, то хорошо нашим чиновникам еще долго будет.
И экономику (211-й) им не надо подымать, они и без нее себя не плохо чувствуют.
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§ Обликоморале
Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Где глас общества?


В Facebook-группе "Требуем реформу МВД РК" уже более 10 тысяч участников. Столько человек вступили в сообщество всего за неделю после трагической гибели в Алматы Дениса Тена.
Интересный прецедент – казахстанцы пытаются изменить государственную структуру самоорганизовавшись, без каких-либо инициатив сверху. Общественный деятель Димаш Альжанов, один из участников группы, рассказал, какие цели ими преследуются, и какой хотят увидеть полицию после реформы активные участники сообщества.




Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/video/20180728/6622948/reforma-mvd-aktivist-interview.html
группа в фб.
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§ 211
Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
экономику (211-й) им н

Почему это Им?
Они родились что ли чиновниками?
Так же вышли из народишка..
Пока мы есть сами, нам на это самим плевать..
Самому хорошо и ладно..
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§ bgb
Re: Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3905
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 28.07.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Согласен, что в рядах полиции не мешало бы провести чистку. Но требовать надо не отставки руководства правоохранительного органа. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31813

вот это и есть безнаказанность!
Цитата:
Расплодившиеся правозащитники и их организации (многие финансируются из-за рубежа) не помогают полиции защищать права граждан от преступников - нет, полиция пусть сама. Правозащитники разворачивают общественное мнение - сочувствовать преступникам, смягчать их участь. Если хулиган избивает девушку, правозащитники молчат. Но если полицейский при задержании сломает преступнику нос, уж тут-то злодею-полицейскому несдобровать. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31813

автор перегрелся на солнышке? путает теплое с мягким...
Цитата:
Экономику нужно подымать, тов. Воронин, а не пытаться расстреливать несчастных за кусок хлеба.. Если б тот же бедняк, нашел хорошую работу, за 3000 евро, убил бы он фигуриста за те 50 евро, что ему дадут на рынке за стекло? Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31813

а вот тут согласен!
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§ Обликоморале
Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну вот видишь, ты как всегда по себе судишь.
И тебе невдомек, что есть люди отличные от твоих принципов и идеологии.
Которые умеют честно жить, не воровать, не давать взятки и не вынуждать других их давать.
Тебе это понять и принять сложно.
Как и тем же, в большинстве своем, чиновникам.
Вот и весь сказ.
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§ 211
Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну вот видишь, ты как всегда по себе судиш

Хех..
Говоришь какую то фантастику..
Ибо кому не плевать, давно бы вышел и в защиту переименований, и против произвола чиновников, и против и тд и тп..
Ну по форуму возьми..
Что смог наш форум хоть одно мероприятие, за более чем 10 лет своего существования?
На что то мы или вы, я то нечестный, смогли хоть повлиять?
Да не смогли и не захотели..
Потому что плевать.
Тарана пример вам в помощь..
Так что не нужно себя обелять, пытаясь уличить в том же самом другого..
Смотреть нужно только на себя лично..
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§ Обликоморале
Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ты опять не понял - ключевого.
Не давать, не брать, не мусорить, не флудить и т.д. :lol:
Говорю же, "уско" мыслишь.
Что с того, что ты ходил на защиту кинотеатра и тут же через день давал гайцу и чиновникам взятку?))Цитата:
Обликоморале:
Тебе это понять и принять сложно.

Остальное всё вода и словесный мусор.
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§ 211
Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Остальное всё вода и словесный мусо

Вот видишь..
Все что касается твоей личной ответственности, для тебя это мусор, шлак..
Но при этом ты отнюдь не брезгуешь перекласть свою личную ответственность на Их..
Не важно кого, будь то я, или какой то там чиновник в ЦОНа либо какая нибудь секретарша..
Сосед, друг, брат..
Важно для тебя что ты успел переложить свою ответственность и обвинить кого угодно, только не себя Святого..
Вот сидишь тут уже 12 лет, весь Святой такой, базара нет..
Да, все нехорошие Ани..
А все хорошие и Святые по 12 лет прячутся от других в интернете и палец о палец никогда не ударят в реальной жизни..
Я не говорю уже об ощищении крыльца подъезда от наледи, если дворничиха заболела..
Убьемся сами, но наша работа ведь сидение на форуме, а не всякие там крылечки..
Мы тут Святые..
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§ Обликоморале
Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Опять начал флудить, врать, изворачиваться и передергивать.
Другого от тебя и не следует ждать.
Бинго, в очередной раз!
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§ 211
Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Ты спросил, я конкретно ответил.
Ничего лишнего..
Не спрашивай, если не хочешь услышать не то что тебе хотелось бы..
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2817
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.07.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лично я не верю что без него нельзя обойтись , а законотворцы вообще подхалимы что принимают такие законы , мол его нельзя ругать , пройдет немного времени и все будут удивлены как такое вообще случилось
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