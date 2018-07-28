211 Николай ВОРОНИН: Дело не в министре #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3360

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:42 Цитата: Обликоморале:

Остальное всё вода и словесный мусо

Вот видишь..

Все что касается твоей личной ответственности, для тебя это мусор, шлак..

Но при этом ты отнюдь не брезгуешь перекласть свою личную ответственность на Их..

Не важно кого, будь то я, или какой то там чиновник в ЦОНа либо какая нибудь секретарша..

Сосед, друг, брат..

Важно для тебя что ты успел переложить свою ответственность и обвинить кого угодно, только не себя Святого..

Вот сидишь тут уже 12 лет, весь Святой такой, базара нет..

Да, все нехорошие Ани..

А все хорошие и Святые по 12 лет прячутся от других в интернете и палец о палец никогда не ударят в реальной жизни..

Я не говорю уже об ощищении крыльца подъезда от наледи, если дворничиха заболела..

Убьемся сами, но наша работа ведь сидение на форуме, а не всякие там крылечки..

Мы тут Святые..