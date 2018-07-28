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§ NG.kz
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33267
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будучи в Астане, я отправился на поиски подарка от костанайцев. Искать долго не пришлось, она легко угадывается по свежему виду, а начинается с отремонтированного центрального сквера на правом берегу.
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* Victor Yang
Re: Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10801
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В прошлом году аким области говорил, что надо на 2018 год заложить в бюджете средства на проектирование и строительство велодорожек по улицам города. Пока слова словами и остаются? Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31824

Боюсь, что если станут делать велодорожки параллельно транспортным магистралям города, то появится ещё одна статья автора, потому как без вырубки деревьев это будет сделать невозможно. Разве что только на Аль-Фараби, где только пешеходная часть улицы.
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§ yudjin
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5447
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.07.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
то появится ещё одна статья автора, потому как без вырубки деревьев это будет сделать невозможно

а если думать не ж..ой...как у нас часто бывает, а головой?
а если делать ради реальной пользы, блага и любви к городу, а не для освоения, наживы и галочки в рамках рухнамы?
а если привлекать специалистов, а не того кто мутным тендер-шмендером выигрывает? А то один год у нас озеленяют мусорщики, потом строители, потом слепые-глухие, потом зеки... А специалисты ГДЕ?
Почему-то ту дорожку, что мы подарили смогли вписать в уже существующий ландшафт...
Да и при косметическом ремонте проспекта Абая вполне могли её сделать хоть с одной стороны... но при корявом перекладывании брусчатки и бордюров погибло несколько десятков деревьев... а кто ж их считает?...
дикари-с, однако...

[Исправлено: yudjin, 28.07.2018 - 15:40]
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§ 211
Re: Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то ты туда раз в месяц постоянно гоняешь..
То она тебе не нравилась, то теперь нравится..
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§ 211
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
брусчатки и бордюров погибло несколько десятков деревьев... а кто ж их считает?...
дикари-с, однако

Ну чтобы не выглядеть дикарями, сделай хоть что то в этой жизни сам лично..
К чему обзываться?
Кто то за тебя обязан это делать?
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§ yudjin
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5447
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.07.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
то то ты туда раз в месяц постоянно гоняешь..

твоя статистика, Мереке Заканыч как всегда врёт...шо и не удивительно...
я там бываю раз в год или даже реже... вот на экспе был в прошлом году, щас -по работе пришлось.

Цитата:
211:
сделай хоть что то в этой жизни сам лично..

я делаю для других столько, что тебе и не снилось...не буду перечислять, чтобы ты первым не обвинил во всех грехах... а касаемо озеленения, еще раз повторю... 3 десятка моих деревьев растут на благо двора и людей... без освоения и откатов...
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