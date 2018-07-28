Убийство Дениса Тена всколыхнуло общественность. Посыпались требования отставки министра внутренних дел и начальника ДВД Алматы. В Казахстане калечат, убивают, насилуют и грабят десятки граждан ежедневно. Где глас общества? Читать новость
Вы сами себе противоречите, предлагаете ввести смертную казнь далее говорите что те у кого есть возможность избегут наказания. Суть не в смертной казни и не ужесточении наказаний, суть в продажности, некомпетентности а иногда и халатности судебной системы и отдельных ее членов. Суть в продажности чиновников практически всех уровней. Суть в менталитете гослужащих в нашей стране, которые прорвавшись через толпу таких же жадных и подлых коллег становятся руководителями и зная что долго не проработают загребают все под себя двумя руками. По поводу решения проблемы скажу так: «рыба гнеёт с головы».
У, какой тов. Воронин кровожадный то.. Давайте тройки НКВД введем и за три колоска обратно начнем расстреливать, введем концлагеря, Гулаги и тд и тп.. Потому что не можем со своим старым советским мышлением жить как в той же Германии или Норвегии, где нет расстрелов за три колоска, где несчастному бедняку просто помогают встать на ноги и не воровать.. Потому что элементарно мы сами такие как и те преступники, но желая себя выгородить, требуем расстрела для таких же.. Экономику нужно подымать, тов. Воронин, а не пытаться расстреливать несчастных за кусок хлеба.. Если б тот же бедняк, нашел хорошую работу, за 3000 евро, убил бы он фигуриста за те 50 евро, что ему дадут на рынке за стекло?
Что для казахстанского чиновника хорошо, то для китайского - расстрел с конфискацией! Но так как рыба и вправду гниет с головы и рука руку моет, то хорошо нашим чиновникам еще долго будет. И экономику (211-й) им не надо подымать, они и без нее себя не плохо чувствуют.
В Facebook-группе "Требуем реформу МВД РК" уже более 10 тысяч участников. Столько человек вступили в сообщество всего за неделю после трагической гибели в Алматы Дениса Тена. Интересный прецедент – казахстанцы пытаются изменить государственную структуру самоорганизовавшись, без каких-либо инициатив сверху. Общественный деятель Димаш Альжанов, один из участников группы, рассказал, какие цели ими преследуются, и какой хотят увидеть полицию после реформы активные участники сообщества.
Расплодившиеся правозащитники и их организации (многие финансируются из-за рубежа) не помогают полиции защищать права граждан от преступников - нет, полиция пусть сама. Правозащитники разворачивают общественное мнение - сочувствовать преступникам, смягчать их участь. Если хулиган избивает девушку, правозащитники молчат. Но если полицейский при задержании сломает преступнику нос, уж тут-то злодею-полицейскому несдобровать. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31813
автор перегрелся на солнышке? путает теплое с мягким... Цитата:
Экономику нужно подымать, тов. Воронин, а не пытаться расстреливать несчастных за кусок хлеба.. Если б тот же бедняк, нашел хорошую работу, за 3000 евро, убил бы он фигуриста за те 50 евро, что ему дадут на рынке за стекло? Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31813
Ну вот видишь, ты как всегда по себе судишь. И тебе невдомек, что есть люди отличные от твоих принципов и идеологии. Которые умеют честно жить, не воровать, не давать взятки и не вынуждать других их давать. Тебе это понять и принять сложно. Как и тем же, в большинстве своем, чиновникам. Вот и весь сказ.
Обликоморале: Ну вот видишь, ты как всегда по себе судиш
Хех.. Говоришь какую то фантастику.. Ибо кому не плевать, давно бы вышел и в защиту переименований, и против произвола чиновников, и против и тд и тп.. Ну по форуму возьми.. Что смог наш форум хоть одно мероприятие, за более чем 10 лет своего существования? На что то мы или вы, я то нечестный, смогли хоть повлиять? Да не смогли и не захотели.. Потому что плевать. Тарана пример вам в помощь.. Так что не нужно себя обелять, пытаясь уличить в том же самом другого.. Смотреть нужно только на себя лично..
Ты опять не понял - ключевого. Не давать, не брать, не мусорить, не флудить и т.д. Говорю же, "уско" мыслишь. Что с того, что ты ходил на защиту кинотеатра и тут же через день давал гайцу и чиновникам взятку?))Цитата:
Вот видишь.. Все что касается твоей личной ответственности, для тебя это мусор, шлак.. Но при этом ты отнюдь не брезгуешь перекласть свою личную ответственность на Их.. Не важно кого, будь то я, или какой то там чиновник в ЦОНа либо какая нибудь секретарша.. Сосед, друг, брат.. Важно для тебя что ты успел переложить свою ответственность и обвинить кого угодно, только не себя Святого.. Вот сидишь тут уже 12 лет, весь Святой такой, базара нет.. Да, все нехорошие Ани.. А все хорошие и Святые по 12 лет прячутся от других в интернете и палец о палец никогда не ударят в реальной жизни.. Я не говорю уже об ощищении крыльца подъезда от наледи, если дворничиха заболела.. Убьемся сами, но наша работа ведь сидение на форуме, а не всякие там крылечки.. Мы тут Святые..
лично я не верю что без него нельзя обойтись , а законотворцы вообще подхалимы что принимают такие законы , мол его нельзя ругать , пройдет немного времени и все будут удивлены как такое вообще случилось
Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.