bgb Re: Кому из заключенных запретят выход по УДО #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3905

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:18 Цитата:

"Раньше было как: если должностное лицо совершило преступление, связанное с пытками, завтра он мог примириться и быть освобожденным от уголовной ответственности в связи с примирением или заглаживанием вреда. Сегодня мы это запрещаем" Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31828 а также педофилы, теперь не подлежат условно-досрочному освобождению."Раньше было как: если должностное лицо совершило преступление, связанное с пытками, завтра он мог примириться и быть освобожденным от уголовной ответственности в связи с примирением или заглаживанием вреда. Сегодня мы это запрещаем" Источник:

я правильно понял, что педофилов уже выпустили, а потом запретили, но поздно?