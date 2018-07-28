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§ NG.kz
Кому из заключенных запретят выход по УДО
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мы не снижаем наказание педофилам, убийцам, насильникам, должностным лицам, осужденным за пытки, экстремистам, террористам и членам организованных преступных групп", - заявил Марат Ахметжанов.
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§ bgb
Re: Кому из заключенных запретят выход по УДО
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3905
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 28.07.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а также педофилы, теперь не подлежат условно-досрочному освобождению.
"Раньше было как: если должностное лицо совершило преступление, связанное с пытками, завтра он мог примириться и быть освобожденным от уголовной ответственности в связи с примирением или заглаживанием вреда. Сегодня мы это запрещаем" Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31828

я правильно понял, что педофилов уже выпустили, а потом запретили, но поздно? :-o
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§ 211
Re: Кому из заключенных запретят выход по УДО
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3354
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
правильно понял, что педофилов уже выпустили, а потом запретили, но поздно?

До 31го числа имеют полное право выпустить наверно, по закону..
Тут кто успеет, тому повезет еще пара дней осталась..
Наверно за бабки немыслимые сейчас все штурмуют нужных людей..
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