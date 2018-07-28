211 С машиной скорой помощи, которая везла экстренного больного, столкнулся "фольксваген пассат" в Костанае #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3354

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:42 Цитата: Добринцофф:

нас в городе "Фордов" мало почему то,говорят запчасти и обслуживание дорогое.

Форд конечно раньше, по запчастям это что то..

Сами то они из за того дешевые были.

Как сейчас не знаю, может договора у них есть на поставку.

А так то крепкие машины, нераспространенные у нас просто..

В свое время от Газелей и Таблеток нужно было отказываться..

Была бы Газель, страшно было подумать что бы с ней было, в России столько смертельных случаев из за рядовой казалось бы аварией Газели скорой и какой то машины..