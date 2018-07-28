211 Re: Николай ВОРОНИН: Дело не в министре #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3354

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:51 У, какой тов. Воронин кровожадный то..

Давайте тройки НКВД введем и за три колоска обратно начнем расстреливать, введем концлагеря, Гулаги и тд и тп..

Потому что не можем со своим старым советским мышлением жить как в той же Германии или Норвегии, где нет расстрелов за три колоска, где несчастному бедняку просто помогают встать на ноги и не воровать..

Потому что элементарно мы сами такие как и те преступники, но желая себя выгородить, требуем расстрела для таких же..

Экономику нужно подымать, тов. Воронин, а не пытаться расстреливать несчастных за кусок хлеба..

Если б тот же бедняк, нашел хорошую работу, за 3000 евро, убил бы он фигуриста за те 50 евро, что ему дадут на рынке за стекло?