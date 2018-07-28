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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство Дениса Тена всколыхнуло общественность. Посыпались требования отставки министра внутренних дел и начальника ДВД Алматы. В Казахстане калечат, убивают, насилуют и грабят десятки граждан ежедневно. Где глас общества?
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§ Vradon
Re: Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
Vradon


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Сообщений: 82
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 28.07.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ы не замечаем, что в самой демократичной стране, США, штепсель от электрического стула из розетки не выдернули. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31813

Мы так же не замечаем и ошибок, которые допускает суд США.
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§ Йцукен
Re: Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
Йцукен


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Сообщений: 7
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 28.07.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы сами себе противоречите, предлагаете ввести смертную казнь далее говорите что те у кого есть возможность избегут наказания. Суть не в смертной казни и не ужесточении наказаний, суть в продажности, некомпетентности а иногда и халатности судебной системы и отдельных ее членов. Суть в продажности чиновников практически всех уровней. Суть в менталитете гослужащих в нашей стране, которые прорвавшись через толпу таких же жадных и подлых коллег становятся руководителями и зная что долго не проработают загребают все под себя двумя руками. По поводу решения проблемы скажу так: «рыба гнеёт с головы».
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3348
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У, какой тов. Воронин кровожадный то..
Давайте тройки НКВД введем и за три колоска обратно начнем расстреливать, введем концлагеря, Гулаги и тд и тп..
Потому что не можем со своим старым советским мышлением жить как в той же Германии или Норвегии, где нет расстрелов за три колоска, где несчастному бедняку просто помогают встать на ноги и не воровать..
Потому что элементарно мы сами такие как и те преступники, но желая себя выгородить, требуем расстрела для таких же..
Экономику нужно подымать, тов. Воронин, а не пытаться расстреливать несчастных за кусок хлеба..
Если б тот же бедняк, нашел хорошую работу, за 3000 евро, убил бы он фигуриста за те 50 евро, что ему дадут на рынке за стекло?
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§ Обликоморале
Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5661
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:

Что для казахстанского чиновника хорошо, то для китайского - расстрел с конфискацией!
Но так как рыба и вправду гниет с головы и рука руку моет, то хорошо нашим чиновникам еще долго будет.
И экономику (211-й) им не надо подымать, они и без нее себя не плохо чувствуют.
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§ Обликоморале
Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5661
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Где глас общества?


В Facebook-группе "Требуем реформу МВД РК" уже более 10 тысяч участников. Столько человек вступили в сообщество всего за неделю после трагической гибели в Алматы Дениса Тена.
Интересный прецедент – казахстанцы пытаются изменить государственную структуру самоорганизовавшись, без каких-либо инициатив сверху. Общественный деятель Димаш Альжанов, один из участников группы, рассказал, какие цели ими преследуются, и какой хотят увидеть полицию после реформы активные участники сообщества.




Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/video/20180728/6622948/reforma-mvd-aktivist-interview.html
группа в фб.
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