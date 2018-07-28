Алиса Re: С машиной скорой помощи, которая везла экстренного больного,... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4259

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:13 Видимо даже и сигналы не помогают. А вообще, нововведение в виде едущей с сигналами скрой - начинает поднаедать. В чем смысл? Читала разъяснения Штейгервальд

Но читать одно, а в течение дня слушать сие действо - поднапрягает. Правильно бабушки возмущаются....

Вот реально - это оправдывает цель? Или мы за европой, за их нормами и т.п. как те слепые котята - непонятно зачем, но по европейски?

Слова Штейгервальд: "Сигналы должны быть включены даже ночью. Да, это определенные неудобства, но они кому-то спасают жизнь." - как сигнал спасет жизнь?

Если это сигнал для водятлов - ну вот видим пример - не помогло! Водитель "с головой" и так, видя скорую с маячком, уступает дорогу . Дебилам за рулем (прости господи) ничего не поможет - им хоть цветомузыку устраивай ....