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≡ С машиной скорой помощи, которая везла экстренного больного, столкнулся "фольксваген пассат" в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
С машиной скорой помощи, которая везла экстренного больного, столкнулся "фольксваген пассат" в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло сегодня, 28 июля, около 8.40 на пересечении улиц Чехова и Гоголя. Скорая проезжала перекресток на мигающий желтый с включенными сиреной и проблесковым маячком. Однако водитель второй машины сказал, что не заметил медицинский «форд».
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§ 211
Re: С машиной скорой помощи, которая везла экстренного больного,...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3348
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо что Форд..
Просто повезло с этой американской машиной..
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§ Добринцофф
Re: С машиной скорой помощи, которая везла экстренного больного,...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6128
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.07.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Хорошо что Форд..
Просто повезло с этой американской машиной..

У нас в городе "Фордов" мало почему то,говорят запчасти и обслуживание дорогое.
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§ Алиса
Re: С машиной скорой помощи, которая везла экстренного больного,...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4259
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.07.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо даже и сигналы не помогают. А вообще, нововведение в виде едущей с сигналами скрой - начинает поднаедать. В чем смысл? Читала разъяснения Штейгервальд
Но читать одно, а в течение дня слушать сие действо - поднапрягает. Правильно бабушки возмущаются....
Вот реально - это оправдывает цель? Или мы за европой, за их нормами и т.п. как те слепые котята - непонятно зачем, но по европейски?
Слова Штейгервальд: "Сигналы должны быть включены даже ночью. Да, это определенные неудобства, но они кому-то спасают жизнь." - как сигнал спасет жизнь?
Если это сигнал для водятлов - ну вот видим пример - не помогло! Водитель "с головой" и так, видя скорую с маячком, уступает дорогу . Дебилам за рулем (прости господи) ничего не поможет - им хоть цветомузыку устраивай ....
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