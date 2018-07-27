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≡ В назначенный день акимат Костаная не смог демонтировать киоски на пр. Аль-Фараби, в районе магазина «Нур»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В назначенный день акимат Костаная не смог демонтировать киоски на пр. Аль-Фараби, в районе магазина «Нур»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власти города ликвидируют киоски, размещенных на непредназначенных для этого земельных участках. По данным акимата, с начала года выявлено 15 таких, 7 уже демонтировано, из них 4 убрали сами владельцы. Но в районе «Нура» разгорелся скандал.
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§ 211
Re: В назначенный день акимат Костаная не смог демонтировать...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3348
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где этот район Нур..
А этот мужичок замакима что ли?
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§ Сыкымы
Re: В назначенный день акимат Костаная не смог демонтировать...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.07.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Следующий шаг - магазин закрывается на реконструкцию, расширяет торговые площади за счёт пристройки, пешеходам оставят метр между стеной и проезжей частью и всё будет... законно.
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§ Сыкымы
Re: В назначенный день акимат Костаная не смог демонтировать...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.07.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...Например, первые 15 мест определены на набережной «Шагала» и на набережной по улице Гашека...

Кому они там нужны? Только в праздники поторговать...
Цитата:
...Заявки уже СПК «Тобол» принимает...

Уже выкупили, что ли?
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§ Vradon
Re: В назначенный день акимат Костаная не смог демонтировать...
Vradon


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Сообщений: 82
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 27.07.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возле этого магазина по тротуару спокойно не пройти, ни на велосипеде проехать. Давно бы так!
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§ bgb
Re: В назначенный день акимат Костаная не смог демонтировать...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3900
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 28.07.18 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Где этот район Нур..

остановка "радуга" напротив одноименного магазина.
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§ Sniper
Re: В назначенный день акимат Костаная не смог демонтировать...
Sniper


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Сообщений: 21
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.07.18 - 03:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не могли эти киоски появиться самовольно, научилась власть юлить и изворачиваться за 25 лет Таульсыздык! Не найдется же среди ипэшников, смельчак, кто сможет пополнить миллионов на 5 свой бюджет. Оспорив незаконные действия акимата.
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§ Сабыр
Re: В назначенный день акимат Костаная не смог демонтировать...
Сабыр


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Сообщений: 23
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 28.07.18 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а посмотрите на въезде в самый центр города по Гагарина стоит киоск,в котором веники продают!Ну это же вообще ни в какие ворота! Рядом баня,ну и продавайте! А то прям на дороге этот железный контейнер! Будем надеяться что сейчас при ремонте уберут этот позор! К нам же со всего мира заезжают в город именно по Гагарина!
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§ 211
В назначенный день акимат Костаная не смог демонтировать киоски на пр. Аль-Фараби, в районе магазина «Нур»
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3348
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
тановка "радуга" напротив одноименного магазина

Район то какой..
Всю жизнь был Радугой и тут вдруг Нуром оказался..
Я думал где то типа Наурыза..
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