Сабыр Re: В назначенный день акимат Костаная не смог демонтировать... #7





(Пользователи) Сообщений: 23

Регистрация: 30.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:42 Ну а посмотрите на въезде в самый центр города по Гагарина стоит киоск,в котором веники продают!Ну это же вообще ни в какие ворота! Рядом баня,ну и продавайте! А то прям на дороге этот железный контейнер! Будем надеяться что сейчас при ремонте уберут этот позор! К нам же со всего мира заезжают в город именно по Гагарина!