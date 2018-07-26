Сыкымы У государства должна быть идеология #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 204

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:55 Цитата: 211:

Одной идеологии совсем мало..

Про идеологию я тебе оч просто расскажу. Пока будут такие как ты -

Цитата: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=773376&topic_id=35076&forumid=1#773376 Полиция превратилась в Антиидеолога.. Встал нечаянно под знак и никому не мешаю, коммент написать тут, на частной машине какие то полицейские с какой то деревни останавливаются и просят денег.. Ну предупреди ты, чо сразу бабки то? Штуку пришлось отдать.. Источник:

- будут, такие как они.

Модернизируя сознание взяткодателя, можно у взяткобрателя добиться полного отсутствия желания брать взятку, потому как нет смысла просить взятку, если её все равно не дадут, а отведут под белы рученьки в суд.