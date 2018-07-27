pro100tak Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить #57





(Пользователи) Сообщений: 125

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 04:54 Свое место в жизни, особенно, место для своих детей ищут все. Дети боятся госслужбы, даже попасть в Команду (ту или иную) им страшно. Сегодня шеф на коне, завтра на шконке, а я носил передачи в кабинет, а ...и др.пр. Значимость органов власти на местах однозначно надо было поднимать, с середины 90-х, когда об главу районной администрации чуть ли не ноги вытирали, а он был готов с протянутой рукой ходить - кругом бартер мимо бюджета. Но не до такой степени, когда аким района - местный царек с байскими замашками. Авторитет, одним словом.

Сейчас, когда, по идее, завершилась стадия накопления первоначального капитала (уже и олигархического), надо вспомнить, что и как делать с прибавочной стоимостью. Думаю, что, в первую очередь, нужна реальная статистика, чтобы она не вызывала лишних вопросов. Особенно, в части ВВП. Чтобы потом к Президенту не приходили вспотевшие министры с просьбой об очередной шоковой девальвации. Скоро тенге 25 лет и за это время более чем в 80 раз. И идеология на принципах "зарабатывай и потребляй", без затрат на ипотеку, с разумной платой за арендное жилье (чтобы чел не чесал репу-чем платить такие бабки за аренду, лучше я влезу в ипотеку по уши) внедрится быстро и запоет. Все льготы на каждого ипотечника дать потенциальным арендодателям- собственникам жилого фонда, чтобы он его строил, содержал и прочее. И сначала нужна идея отхода от понятия собственного жилья. Думаю, это было бы полезно. Когда арендная плата вернется почти к уровню ипотеки, привязывать себя к какой-то точке мало кто будет. Поедет, где найдет работу, как здесь уже кто-то говорил.