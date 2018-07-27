Sniper В число лучших товаров Костанайской области в этом году вошли хлеб, машины и ювелирные изделия #15





(Пользователи) Сообщений: 21

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 04:13 Цитата: 211:

Ты не знаешь сколько по закону

во дает!!! Столько лет держит квартирантов, и не знает сколько за них платить государству((((

Там уже у тебя пени накопилось, больше стоимости квартир. 45 процентов от доходов платят ипэшники.