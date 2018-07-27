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§ NG.kz
В число лучших товаров Костанайской области в этом году вошли хлеб, машины и ювелирные изделия
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33261
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В областном центре сегодня, 27 июля, прошел региональный этап конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана». Из 31 участника выбрали 9 победителей. Вручая им дипломы, аким области Архимед МУХАМБЕТОВ сказал, что на подобных конкурсах проигравших не бывает.
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§ Sniper
В число лучших товаров Костанайской области в этом году вошли хлеб, машины и ювелирные изделия
Sniper


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Сообщений: 21
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.07.18 - 04:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты не знаешь сколько по закону

во дает!!! Столько лет держит квартирантов, и не знает сколько за них платить государству((((
Там уже у тебя пени накопилось, больше стоимости квартир. 45 процентов от доходов платят ипэшники. 8-) 8-) 8-)
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