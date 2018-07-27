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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33261
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проект модернизации общественного сознания пока, на мой взгляд, еще не стал руководством к действию. Нет, цветные крылья густо присутствуют в наружной рекламе и заставках СМИ, но многими гражданами воспринимаются как элемент декора.
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Опять же знаю одну женщину, которая в 50- лет освоила английский язык. Это модернизация сознания?. Еще какая!


нет.
это женщина , которая выучила английский язык.
не более.
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§ Trueman4400
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 27.07.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: для вас идеалл мыслеизлевления .

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31789&start=30#comment_1

Хотелось тоже просить, а для Вас автор статьи идеал мыслеизлевления? Просто чтобы понимать ориентиры.
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§ Trueman4400
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 27.07.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: это женщина , которая выучила английский язык. не более.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31789&start=30#comment_1


таких примеров я знаю один, а Вы? Или может раз и сразу китайский освоим?
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Хотелось тоже просить, а для Вас автор статьи идеал


идеалов нет.
идолов тоже.
смотрю на вещи реально.
оцениваю по поступкам.
и действиям.
со своей точки понимания .
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
Kairat stayer


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Сообщений: 144
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
слабый оппонент конечно Кайрат..
модерировать сразу начинает. замечания делает. намеки прозрачные.
своих мыслей нет.
стат данные, источник сообщает.
думать тоже надо.
все уже сказано было до нас.
«Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»
БЫТИЕ первично, СОЗНАНИЕ вторично. слышно нет?
какое бытие, такое и сознание.


Во как, если ты на Ностадамуса или точнее Нострадамуса ссылаешься, тогда ты очень грамотный человек. Видать твоё сознание во время прямых телевизионных эфиров на Центральных ТВ Алан Чумак с Анатолием Кашпировским переформатировали в своё время, с помощью магических воздействии, исцелении, чуда и.т.д.
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§ Trueman4400
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 27.07.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: смотрю на вещи реально.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31789&start=45#comment_1

Хорошее качество, главное чтобы помогало.
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
таких примеров я знаю один, а Вы?


я вам приведу пример . я в школе и в институте " учил " английский язык,
технический английский, терминологию, я освоил уже после этого.
по работе.
но когда пришлось пожить в немецкоязычной стране, по работе, без всякого обучения.
немецкий через месяц я понимал, через два говорил, через три во сне на нем разговаривал.
у меня перевернулосль сознание?,
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§ Trueman4400
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 27.07.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: немецкий через месяц я понимал, через два говорил, через три во сне на нем разговаривал.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31789&start=45#comment_1


Вы попали я языковую среду и понятно, что могли заговорить и на китайском, если бы к китайцам попали. Здесь же человек не а Америку поехал и английский ей и по работе не нужен. Просто для себя, взяла и расширила границы своего разума.
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Просто для себя, взяла и расширила границы своего разума.


по моему это глупо.
язык надо учить когда в этом есть необходимость.
а это , даже не знаю честно как назвать.
хобби наверное. скорее всего.
хотя.
может быть общение в интернете.
знакомства. потом в другую страну. как вариант.
если ЭТА цель, то да, она поступила по ситуации.
но РАЗУМ не расширился при этом.
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Походу начитались вы "Голову профессора Доуэля"...


в свое время для меня это был "бестселлер". да и сейчас.
Александр Беляев у меня до сих пор на полках стоит.
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§ bgb
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3900
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 28.07.18 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ты серьезно? ты видишь путь решения проблем?

я не пишу комментарии комментариев)))

[Исправлено: bgb, 28.07.2018 - 01:22]
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§ pro100tak
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 28.07.18 - 03:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как-то видел сценку из фильма. Сидит тщедушный такой парнишка в чайхане, заказал чашку сладкого чая. Чайханщик примерно такого же вида дает чай, тот после глотка пытается возмутиться, что чай несладкий, рядом нарисовывается парочка мордоворотов и чай сразу стал сладким. Воздействие без действия как в кино "Человек с бульвара ..." Воздействие на сознание. Может, много на себя беру, но сдается мне, что автор перед написанием статьи прочитал мой коммент здесь http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php и здесь http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php. Возможно же, как и некоторые комментаторы здесь?
Не согласен с этим "И лишь когда кардинально стал меняться мир, он сказал, меняйтесь люди, пришло время."
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31789&start=30#comment_1. Мир давно изменился, отстало восприятие позиционирования в мирке нашей страны каждого думающего чела из нашего общества. У нас же были задачи в 50, в 30. Но почему-то стали появляться вопросы. Есть же цели, есть идеи, и не оказалось идеологии. Пытались же изменить через внедрение меритократии, остался трайбализм. Корпус А, - а где? Есть гремучая смесь, еще из 90-х. Революцию в этом вопросе сделали в РФ. Там даже пару министров в правительство ввели из числа победителей конкурса на 1000 менеджеров. Идеология нужна одна на всех, миллионеров даже она должна интересовать с позиции - все ли на моих заводах будет спокойно. Ссылались здесь на Хакамаду, автор ли она, или хотя бы авторитет?
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§ pro100tak
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 28.07.18 - 04:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свое место в жизни, особенно, место для своих детей ищут все. Дети боятся госслужбы, даже попасть в Команду (ту или иную) им страшно. Сегодня шеф на коне, завтра на шконке, а я носил передачи в кабинет, а ...и др.пр. Значимость органов власти на местах однозначно надо было поднимать, с середины 90-х, когда об главу районной администрации чуть ли не ноги вытирали, а он был готов с протянутой рукой ходить - кругом бартер мимо бюджета. Но не до такой степени, когда аким района - местный царек с байскими замашками. Авторитет, одним словом.
Сейчас, когда, по идее, завершилась стадия накопления первоначального капитала (уже и олигархического), надо вспомнить, что и как делать с прибавочной стоимостью. Думаю, что, в первую очередь, нужна реальная статистика, чтобы она не вызывала лишних вопросов. Особенно, в части ВВП. Чтобы потом к Президенту не приходили вспотевшие министры с просьбой об очередной шоковой девальвации. Скоро тенге 25 лет и за это время более чем в 80 раз. И идеология на принципах "зарабатывай и потребляй", без затрат на ипотеку, с разумной платой за арендное жилье (чтобы чел не чесал репу-чем платить такие бабки за аренду, лучше я влезу в ипотеку по уши) внедрится быстро и запоет. Все льготы на каждого ипотечника дать потенциальным арендодателям- собственникам жилого фонда, чтобы он его строил, содержал и прочее. И сначала нужна идея отхода от понятия собственного жилья. Думаю, это было бы полезно. Когда арендная плата вернется почти к уровню ипотеки, привязывать себя к какой-то точке мало кто будет. Поедет, где найдет работу, как здесь уже кто-то говорил.
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