Цитата: 211:

Ты не знаешь сколько по закону?

Сколько по закону - я знаю.

Цитата: 211:

И так 1% процент платишь, тебе это к

С чего бы это?

А на основной работе сколько?

Ты всё время бахвалился, что работаешь в режиме ИП. Так сколько процентов ты платишь подоходный налог?