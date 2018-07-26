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§ NG.kz
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33260
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ночь с 27-го на 28 июля будет одной из самых интересных в астрономическом отношении. Все любители наблюдательной астрономии уже начищают линзы своих оптических приборов и выбирают удобное местечко для ночной вахты.
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* 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3339
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3339
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора выехать за город..
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§ Медный
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2415
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.07.18 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё, на убыль
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* 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3339
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 02:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уехав кудато к чьерту на кулички, начинаю наблюдать за ней..
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* 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3339
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 02:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А она собственно кого то или что то напоминает..
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* 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3339
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 02:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот она такая..
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* 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3339
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 02:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят это раз в жизни дано только, увидеть..
Впрочем многое у нас раз в жизни..
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* 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3339
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 02:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то там кипит город Рудный за рекой..
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* 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3339
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 02:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я я тут, в одиночестве смотрю на такую же одинокую луну под противные писки комаров..



Кстати там у нее свои комары наверно..
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* 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3339
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 02:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот наконец шарик практически красный..
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* 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3339
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 02:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот какой то багрово черный..



Это мы думаем сто луна всегда одинакова, но у нее как и у нас, есть абсолютно разные оттенки и характер..
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* 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3339
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 02:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и теперь домой..
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* 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3339
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 02:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И через реку..
Далеко же я уехал..



Надо было на чердак наверно зайти, пыль там отпугнула и шарахающиеся голуби..
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