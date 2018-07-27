NG.kz В назначенный день акимат Костаная не смог демонтировать киоски на пр. Аль-Фараби, в районе магазина «Нур»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:47 Власти города ликвидируют киоски, размещенных на непредназначенных для этого земельных участках. По данным акимата, с начала года выявлено 15 таких, 7 уже демонтировано, из них 4 убрали сами владельцы. Но в районе «Нура» разгорелся скандал.

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