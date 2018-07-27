alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. #12991





(Полноправные пользователи) Сообщений: 923

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:44 странно.

когда соболезнования выражают.

в ответ говорят по ситуации.

а тут акима от жары что ли-

ответ- у тебя. металлический гараж.(попал во время перепрограммирования похоже)

сказал бы лучше уж, хенде хох, или гитлер капут.

и то понятнее бы было.

наверное происходит перепрограммирование сознания .

в базе данных то думаю еще есть у нас ты .

по вайфаю.