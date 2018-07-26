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§ NG.kz
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33260
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ночь с 27-го на 28 июля будет одной из самых интересных в астрономическом отношении. Все любители наблюдательной астрономии уже начищают линзы своих оптических приборов и выбирают удобное местечко для ночной вахты.
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§ 211
Re: Два ярких астрономических события можно будет наблюдать...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3340
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голубая луна всему виной
Все в тырнете говорили..
Этой странной любви
С нашей чудной Земли
Мы ее боготворили...

Кстати, завтра наверно подготовлю зеркалку..
Жаль комп где то валяется, с зеркалки не отправить фото сразу на сайт..
Интересно, с крыши дома ближе будет или так же..
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§ elektron
Re: Два ярких астрономических события можно будет наблюдать...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1758
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Кстати, завтра наверно подготовлю зеркалку..

Желаю удачных фоток, надеюсь увидим ;-)
Сам я в дороге буду. Не до редких небесных явлений будет :-x
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§ 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3340
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К фото в погоне за луной готов..



Только добьет ли эта зеркальная малютка?
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§ 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3340
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, штатива то нет..
Все на него раньше денег зажал..
Значит практически не получится..
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§ Vradon
Re: Два ярких астрономических события можно будет наблюдать...
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 27.07.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы посмотреть, но во дворе пятиэтажного дома вряд ли будет видно
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§ 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3340
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не кочет брать блин..
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§ 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3340
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну или так..
Снизу вроде Марс..
Или Сникерс?
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§ alex_60
Re: Два ярких астрономических события можно будет наблюдать...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
луна яркая , формы круглые, овальные.
цвет- красноватый.
наблюдаем.
у меня с лоджии лежит как на ладони.
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§ alex_60
Re: Два ярких астрономических события можно будет наблюдать...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда на нее долго смотришь, кажется что она залетит домой. ...
скоро..
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§ alex_60
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на Воинов бы еще освещение отключили.
мешают просмотру.
штук пятнадцать звезд в рамке.
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§ yudjin
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5445
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.07.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас толпа детворы и взрослых во дворе ждут казалось бы обычное физическое явление. свою загнал хотя бы чай попить... вроде пол первого начнётся...
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§ alex_60
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
звезды- фонари. что бы понятнее было.
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§ alex_60
Re: Два ярких астрономических события можно будет наблюдать...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.07.18 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в сторону автовокзала действие смещается.
успею увидеть, нет.
пока непонятно.
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§ alex_60
Re: Два ярких астрономических события можно будет наблюдать...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.07.18 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
началось.
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