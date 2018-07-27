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alex_60:
слабый оппонент конечно Кайрат..
модерировать сразу начинает. замечания делает. намеки прозрачные.
своих мыслей нет.
стат данные, источник сообщает.
думать тоже надо.
все уже сказано было до нас.
«Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»
БЫТИЕ первично, СОЗНАНИЕ вторично. слышно нет?
какое бытие, такое и сознание.
Во как, если ты на Ностадамуса или точнее Нострадамуса ссылаешься, тогда ты очень грамотный человек. Видать твоё сознание во время прямых телевизионных эфиров на Центральных ТВ Алан Чумак с Анатолием Кашпировским переформатировали в своё время, с помощью магических воздействии, исцелении, чуда и.т.д.