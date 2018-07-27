Trueman4400 Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить #52





(Полноправные пользователи) Сообщений: 117

Регистрация: 12.01.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:48 Цитата: alex_60: немецкий через месяц я понимал, через два говорил, через три во сне на нем разговаривал.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31789&start=45#comment_1

немецкий через месяц я понимал, через два говорил, через три во сне на нем разговаривал.Источник:



Вы попали я языковую среду и понятно, что могли заговорить и на китайском, если бы к китайцам попали. Здесь же человек не а Америку поехал и английский ей и по работе не нужен. Просто для себя, взяла и расширила границы своего разума.