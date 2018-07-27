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§ NG.kz
Сроки отключения горячей воды в связи с опрессовкой назвали в ГКП "КТЭК"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33260
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщают в пресс-службе ГПК "КТЭК", в это время будет проведен ремонт оборудования и пройдет испытание тепловых сетей для подготовки к отопительному сезону.
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§ Vradon
Re: Сроки отключения горячей воды в связи с опрессовкой назвали...
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 27.07.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай как всегда, постоянно нет воды летом. Когда же это кончится...
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