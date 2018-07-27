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≡ ДТП на федоровской трассе: машины слетели в кювет		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ДТП на федоровской трассе: машины слетели в кювет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33260
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об аварии, произошедшей сегодня около 10 утра на трассе между Федоровкой и Пешковкой рассказал очевидец происшествия Илья Вохмяков. От столкновения обе машины слетели в кювет, микроавтобус перевернулся.
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§ bgb
Re: ДТП на федоровской трассе: машины слетели в кювет
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3897
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.07.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
небось по телефону трындел и отвлекся...
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§ 211
Re: ДТП на федоровской трассе: машины слетели в кювет
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3319
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бусы костанайские хорошо гоняют..
Товарищ когда в Турцию ехал через Челябу реально снял скорость в 185 и это по нашим трассам и с пассажириками полный салон..
Где то по тырнету гуляет видео..
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§ Vradon
Re: ДТП на федоровской трассе: машины слетели в кювет
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 27.07.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:небось по телефону трындел и отвлекся..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31816

Так обычно там связь не ловит
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