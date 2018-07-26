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§ NG.kz
Сколько отдохнут казахстанцы в августе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33260
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2018 году первый день Курбан-айта приходится на 21 августа. Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, - является выходным днем. День Конституции 30 августа в этом году выпадает на четверг.
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§ 211
Re: Сколько отдохнут казахстанцы в августе
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3319
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А дни городков?
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§ Vradon
Re: Сколько отдохнут казахстанцы в августе
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 27.07.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211: А дни городков?

Так обычно это выходные вроде
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