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§ NG.kz
Мужчина выпал с балкона пятого этажа в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33260
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обстоятельства несчастного случая пока неизвестны. Об этом сегодня, 27 июля, сообщила пресс-служба ДЧС. Мужчина 1964 года рождения вчера в 19.30 выпал с балкона 5-го этажа жилого дома, расположенного по адресу 8 мкрн, д. 12.
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§ 211
Re: Мужчина выпал с балкона пятого этажа в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3319
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот эти балконы на фото, они дешевле, но слабоваты..
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§ Vital
Re: Мужчина выпал с балкона пятого этажа в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5915
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.07.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дальнобойщик. Седня он должен был в москву ехать. Непонятно . Че там случилось
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§ Обликоморале
Re: Мужчина выпал с балкона пятого этажа в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5659
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Это,
Цитата:
Иллюстративное фото из общедоступных источников

а не с которого выпал мужчина.
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§ Vradon
Re: Мужчина выпал с балкона пятого этажа в Костанае
Vradon


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Сообщений: 80
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 27.07.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хочу быть голословным, но Мне кажется, что как всегда виновата огненная вода.
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