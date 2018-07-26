211 Re: Два ярких астрономических события можно будет наблюдать... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3319

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:04 Голубая луна всему виной

Все в тырнете говорили..

Этой странной любви

С нашей чудной Земли

Мы ее боготворили...



Кстати, завтра наверно подготовлю зеркалку..

Жаль комп где то валяется, с зеркалки не отправить фото сразу на сайт..

Интересно, с крыши дома ближе будет или так же..