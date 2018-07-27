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≡ В число лучших товаров Костанайской области в этом году вошли хлеб, машины и ювелирные изделия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В число лучших товаров Костанайской области в этом году вошли хлеб, машины и ювелирные изделия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33260
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В областном центре сегодня, 27 июля, прошел региональный этап конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана». Из 31 участника выбрали 9 победителей. Вручая им дипломы, аким области Архимед МУХАМБЕТОВ сказал, что на подобных конкурсах проигравших не бывает.
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§ bgb
Re: В число лучших товаров Костанайской области в этом году...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3897
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.07.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
осталось найти их торговые точки...
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§ 211
Re: В число лучших товаров Костанайской области в этом году...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3319
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя взяла какое то золотишко, но мне кажется оно поддельное..
По поводу туалетной бумаги, нужно проверить, смогла ли она сконкурировать с той же российской или нет..
Метраж, прочность..
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§ 211
Re: В число лучших товаров Костанайской области в этом году...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3319
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лапша..
Хм..
По цене может ли она конкурировать с тем же разрекламированной когда то Бузовой российским Р?
По моему в нашей лапше одно время было 400 грамм, там 450 и по акциям дешевле..
Когда рынок они завоевывали..
Сейчас нужно будет сравнить..
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§ 211
Re: В число лучших товаров Костанайской области в этом году...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3319
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колбаса смотрю..
Если колбаса дешевле куска самого дешманского мяса, то это и не колбаса вовсе..
Плюс работа, и все такое..
Должна стоить не менее 2500 за кило..
Как то брал Президентскую по 800..
Кошка даже не приняла..
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§ Обликоморале
Re: В число лучших товаров Костанайской области в этом году...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5659
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше впечатлило " Идите в баню" :lol:
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§ 211
В число лучших товаров Костанайской области в этом году вошли хлеб, машины и ювелирные изделия
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3319
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так давно пора, поддерживать наше производство на государственном уровне, сняв вообще какие либо налоговые и прочие сборы десятин..
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§ Sniper
Re: В число лучших товаров Костанайской области в этом году...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.07.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
По поводу туалетной бумаги, нужно проверить, смогла ли она сконкурировать с той же российской или нет..
Метраж, прочность..

не забудь доложить форумному сообществу о результатах своей проверки, и приложить пяток фотографий пятой точки до и после проверки.
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§ Vradon
Re: В число лучших товаров Костанайской области в этом году...
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 27.07.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:А так давно пора, поддерживать наше производство на государственном уровне, сняв вообще какие либо налоговые и прочие сборы десятин..

Это точно!
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* Сыкымы
Re: В число лучших товаров Костанайской области в этом году...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.07.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
сняв вообще какие либо налоговые и прочие сборы десятин..

Тебе мало сняли? И так 1% процент платишь, тебе это как-то мешает зарабатывать? Помню как на 0,1% губу раскатывал. Харэ ныть, всё те мало.
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