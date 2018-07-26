alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. #12982





(Полноправные пользователи) Сообщений: 902

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:28 Цитата: drakon:

а может всего времени



специально зашел, чтобы выразить соболезнования и сочувствие в связи с

катаклизмом в виде жары в деревне "Место".. какие потери среди жителей?

кондиционеров нет , погребов тоже.

совет- в машине иди сиди, там кондиционер надеюсь есть. и температуру

за бортом посмотришь для сравнения.

только в тень заедь.

хотя что это за жара.для тебя.

ты прожил свою жизнь где погода от минус сорока до плюс сорока.

иди спасай местных аборигенов, поливай их водой.

мочи полотенца, накладывай им на голову.

может потом грамоту дадут.