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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14181
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рекорд нынешнего лета -

а может всего времени метеонаблюдения... :-o :-o :-o
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1758
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Рекорд нынешнего лета -

По данным метеорологов, до 36 градусов. Перевесь датчик в тенёк и от стены или подоконника подальше. :-P
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14181
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Перевесь датчик в тенёк

Датчик висит - на улице,в тени.
Он в тени - круглые сутки... :lol: :oops:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1758
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Датчик висит - на улице,в тени.

Ну тогды ладно, ;-)
Хотя замеры показания тоже могут иметь погрешность.
Рекорд был в 2015-ом 40,3 град вроде.
https://www.wetterdienst.de/Klima/Wetterrekorde/Deutschland/Temperatur/ 8-)

[Исправлено: elektron, 26.07.2018 - 15:52]
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1758
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да кстати? как гости, не спарились? по Гамбургу в такую жару гулять? :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14181
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
по Гамбургу в такую жару гулять? :lol:

Гулять то что? Вот внучке завтра - на работу,
в кафе. Стоять у плиты... :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.07.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
а может всего времени


специально зашел, чтобы выразить соболезнования и сочувствие в связи с
катаклизмом в виде жары в деревне "Место".. какие потери среди жителей?
кондиционеров нет , погребов тоже.
совет- в машине иди сиди, там кондиционер надеюсь есть. и температуру
за бортом посмотришь для сравнения.
только в тень заедь.
хотя что это за жара.для тебя.
ты прожил свою жизнь где погода от минус сорока до плюс сорока.
иди спасай местных аборигенов, поливай их водой.
мочи полотенца, накладывай им на голову.
может потом грамоту дадут.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14181
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
только в тень заедь.

Алекс,как у тебя в металлическом гараже,
летом бывает?... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.07.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
как у тебя в металлическом гараже,


ты путаешь.
ворота железные.
а гараж из кирпича и бетонных плит.
погреб два уровня, комната отдыха, и ниже погреб.
ты же видел. нет, погреб то ты не видел, гараж только видел.
а ворота кирпичные не бывают. в гаражах по крайней мере.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
похоже Виктор лежит как мой кот Матрос. кверху лапами Матрос лежит. когда жарко.
но сейчас не лежит , хотя 31. дождь у нас прошел.. точнее дождик.
в Гамбурге 33.
в Кемере 30.
Сиде 31.
Римини 29.
Рим 32.
Париж 36.
Амстердам 35.
Северный полюс плюс плюс 1
везде жарко.

Южный полюс - Минус 46.

короче надо ехать на Южный полюс.
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