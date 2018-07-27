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§ NG.kz
Кубок РК по паратанцам прошел в Затобольске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33258
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Турнир на Кубок Казахстана по танцам на колячках проходил 26 июля в спорткомплексе “Астана”. Участие в нем приняли танцоры из Костаная, Рудного, Алматы, Уральска, Павлодара, Экибастуза и Капшагая.
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§ 211
Re: Кубок РК по паратанцам прошел в Затобольске
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3315
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильные волевые люди..
Я бы так не смог..
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