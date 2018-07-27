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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33258
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проект модернизации общественного сознания пока, на мой взгляд, еще не стал руководством к действию. Нет, цветные крылья густо присутствуют в наружной рекламе и заставках СМИ, но многими гражданами воспринимаются как элемент декора.
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Кстати, соседи китайцы на 31 месте (63 балла)


источник не сообщает почему?
держи.
//С 2000 года в Китае расстреляны за коррупцию около 10 тысяч чиновников,///

казни по телику показывают, на площадях можно посмотреть.
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§ Валентин
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7417
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.07.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И получается, что вопросы - как и на какое, остаются без ответа.


[вздыхает]

Ну вот общество наше конкретно сейчас смертельно больно ревизионизмом, скажем.
Нужно бы элементы отживших и неэффективных уже механизмов (см. клановые и родовые связи) давить и уничтожать - тем самым меняя общество и отношения в нём, и тем самым далее сознание членов общества.

Это, как нетрудно догадаться, дело десятилетий, при этом путь обратно лёгок и приятен.

На вопросы ответил?
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§ Валентин
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7417
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.07.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
//С 2000 года в Китае расстреляны за коррупцию около 10 тысяч чиновников,///


И при всём этом, что характерно, коррупция там была, есть и будет есть.
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
коррупция там была, есть и будет есть.


хуже, растет в геометрической прогрессии.

///Количество связанных с коррупцией дел, заслушанных китайскими судами в 2016 году, выросло на одну треть по сравнению с 2015 годом, сообщил в воскресенье председатель Верховного народного суда КНР Чжоу Цян.//

в 2017 думаю в том же направлении.
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§ Обликоморале
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5659
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
На вопросы ответил?

Ну как бы да.
Цитата:
alex_60:
растет в геометрической прогрессии.

А может это выявление растет.
Лучше работают антикоррупционные органы?
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
//С 2000 года в Китае расстреляны за коррупцию около 10 тысяч чиновников,///

казни по телику показывают, на площадях можно посмотреть.


Им виднее, поэтому они на 31 месте, с 63 баллами, но в мировой практике, в настоящее время расстрелы в целом считаются не гуманными. В степи с конца 17 века, когда действовал свод законов "Жеты жарга", по отдельным преступлениям применялась смертная казнь, ну и в период СССР за получение взяток до 15 лет в исправительные учреждения отправляли, а вот за хищения социалистической собственности в особо крупных размерах при отягчающих обстоятельствах, приговаривали к смертной казни.
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А может это выявление растет.
Лучше работают антикоррупционные органы?


это так и есть.выявление.
у нас тоже растет.
но за десять грузовиков денег сидят в аппартаментах с виски и черной икрой,
и выходят через год полтора. саке-маке работает.
а там просто расстреливают.
хорошо что бывший аким города не был акимом в Китае. ему просто повезло.
приехал в колонию в Костанай, и на следующий день домой захотел.
что там для него за неотбытый срок пару десятков миллионов заплатить.
не проблема. денег куча еще закопана.
да и друган ждет.
яичницу пожарит.

[Исправлено: alex_60, 27.07.2018 - 19:37]
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Им виднее, поэтому они на 31 месте, с 63 баллами,


надо им всех расстреливать. было бы сто баллов.
и ты об этом здесь написал.
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§ Трэвэл
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грамотная статья, действительно подняты злободневные вопросы, однако если ни к чему не стремится, невозможно чего-либо добиться. Автор статьи лишь порицает, ничего не предлагая взамен. Я считаю, что начала положены, штрихи и контуры видны. Посмотрим со временем, нужно верить в лучшее.
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Посмотрим со временем, нужно верить в лучшее.


год 2020. как и говорил Ностадамус , . в одной стране посредине земли,
.
сами текст ищите дальше.
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