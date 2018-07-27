alex_60 Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 902

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:47 Цитата: Обликоморале:

А может это выявление растет.

Лучше работают антикоррупционные органы?



это так и есть.выявление.

у нас тоже растет.

но за десять грузовиков денег сидят в аппартаментах с виски и черной икрой,

и выходят через год полтора. саке-маке работает.

а там просто расстреливают.

хорошо что бывший аким города не был акимом в Китае. ему просто повезло.

приехал в колонию в Костанай, и на следующий день домой захотел.

что там для него за неотбытый срок пару десятков миллионов заплатить.

не проблема. денег куча еще закопана.

да и друган ждет.

яичницу пожарит.



[Исправлено: alex_60, 27.07.2018 - 19:37]