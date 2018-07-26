211 Решение по апелляционной жалобе кикбоксера, осужденного за смерть рудничанина Дмитрия Дядюна, вынесли в Костанае #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3307

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:00 Цитата: Nastya_rud:

За убийство простого парня из Рудного можно дать 8 лет, а вот за чемпиона - пожизненно...

И так и так, что там убили бедные, что тут убил Уважаемый, или кого убили, все одно..

Пока идет разделение не только по горсти в кошельке, а и по Уважаемости, попросту Блатате, отчем тотцивилизованном говорить еще рано..

Сильный все равно начинает и выигрывает, как в старое доброе время до нашей эры..

Только сейчас наверное нужно перефразировать, богатый, блатной, Уважаемый..

Сил то физически в этих людях кот наплакал..