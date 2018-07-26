/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Решение по апелляционной жалобе кикбоксера, осужденного за смерть рудничанина Дмитрия Дядюна, вынесли в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Решение по апелляционной жалобе кикбоксера, осужденного за смерть рудничанина Дмитрия Дядюна, вынесли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда заново рассматривала дело 21-летнего Диара Кожакова, которого в марте 2018 года осудили на 8 лет за причинение смерти рудничанину Дмитрию Дядюну.
Читать новость

* 211
Re: Решение по апелляционной жалобе кикбоксера, осужденного за...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3307
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот два одинаковых убийства..
8 лет пожалуйста..
Тут более умышленней, чем например с фигуристом..
Тут явно боксер пошел на убийство, он хотел этого..
Там примерно такая же ситуация, но классифицировать можно по разному..
Тут дали 8 лет.
Там хотят пожизненное..
Вот тут то и начинаем делить людей по Уважаемости..
Уважаемых садим на 8 лет, а гопоту, которая нищенствует и ровно тоже самое делает, стараемся осудить на пожизненно..
Посмотрим..
Профайл

§ Nastya_rud
Re: Решение по апелляционной жалобе кикбоксера, осужденного за...
Nastya_rud


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 27.07.18
Отправлено: 27.07.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь немножко по другому чуть-чуть, мне кажется. За убийство простого парня из Рудного можно дать 8 лет, а вот за чемпиона - пожизненно... Давно пора ужесточить срока за убийства, вне зависимости от социального статуса человека....
Профайл

* Обликоморале
Решение по апелляционной жалобе кикбоксера, осужденного за смерть рудничанина Дмитрия Дядюна, вынесли в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5654
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тут более умышленней, чем например с фигуристом..
Тут явно боксер пошел на убийство, он хотел этого..

Оба на. Ты уже и экстрасенс?
Откуда сведения, поделись.
Профайл

* 211
Решение по апелляционной жалобе кикбоксера, осужденного за смерть рудничанина Дмитрия Дядюна, вынесли в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3307
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Nastya_rud:
За убийство простого парня из Рудного можно дать 8 лет, а вот за чемпиона - пожизненно...

И так и так, что там убили бедные, что тут убил Уважаемый, или кого убили, все одно..
Пока идет разделение не только по горсти в кошельке, а и по Уважаемости, попросту Блатате, отчем тотцивилизованном говорить еще рано..
Сильный все равно начинает и выигрывает, как в старое доброе время до нашей эры..
Только сейчас наверное нужно перефразировать, богатый, блатной, Уважаемый..
Сил то физически в этих людях кот наплакал..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel, alex_60, 211, Обликоморале

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 143
Пользователей: 3
Всего: 146

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх