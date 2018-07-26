pro100tak Re: У государства должна быть идеология #1





(Пользователи) Сообщений: 121

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 06:30 Вопросы заданы хорошие. С корректировкой и уточнением исходя из ответов. Первый вопрос лучше было бы завершить не – как «отобрать и разделить», а как нивелировать этот разрыв?

Думаю, что в вопросе можно было бы обозначить сразу: разное же сознание у людей – как в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих», когда Каюм в рваном халате и на хромой лошади урвал-спрятал чемодан с золотом, Шилов заставил его осознать, что надо отдать для всех - таких как ты, Брылов выкрал – никому не отдам, не поделюсь, Лемке убеждал Шилова, что это золото нужно одному, а не всем,– разное мировоззрение у всех. (В подтверждение этого – первый абзац из ответов). У победившего в мозгах, в мировоззрении, в сознании была вера, основанная на идеологии того времени. Модернизация сознания сейчас – это же как определение идеологии нынешнего времени, как воздействие? Конечно, не такое как среди героев этого фильма, хотя отчасти применимо.

Теперь об ответах уважаемых ученых. Слабовато, если честно. Почти не зрят в корень. Колдыбаев выделяется, хотя разочаровал ссылкой на античную цивилизацию (какая античная в США – двигателе прагматизма, рационализма и со всевозможными достижениями?). В остальном на 5 – особенно про справедливость и см. пару цитат в конце, (Бондаренко – 4 с натяжкой, Легкому - 2). (Это им в отместку, где и когда бы смог поставить профессорам оценки).Никто не сослался на то, что через «окно в Европу» чуть не хлынул коммунизм (капиталистам Европы повезло, что он был ИЗначально ИЗрядно ИЗвращен большевиками, плюс еще пропаганда как в Англии перед ЧМ2018).