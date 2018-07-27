Цитата: Обликоморале:

Как и на какое?

Только без демагогии, а по существу двух вопросов.





"Можно" следует понимать как "теоретически возможно". В отличие от "изменения сознания", в отрыве от базиса, его нельзя.



А по существу: никто и ничего делать не будет, расклеят плакаты, проведут многочисленные семинары и открытые столы, отчитаются по просветительской работе, выпустят пособия и обучающие материалы, и тэдэ и тэпэ.



В целом, вот всем присутствующим - не наплевать, откровенно говоря?