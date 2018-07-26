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≡ Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странным образом устроены люди: убийства в нашей стране случаются чуть ли не каждый день, но для того, чтобы все общество всерьез озаботилось глубинными причинами этих преступлений, нужно лишить жизни человека, которого все знали и любили.
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* 211
Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3306
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
приходи. и футболку синюю одень...))

Синих то у меня полно, но любимый цвет зеленый..
Так что буду в зеленой..
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