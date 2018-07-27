alex_60 Гол-красавец и курьезный мяч принесли "Тоболу" победу в матче Лиги Европы #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 893

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:43 Цитата: bgb:

то скажите: они стоят того бюджета?



это мне не интересно. про бюджет.

я про футбол только.

могу говорить.

тем более .

когда вокруг воруют миллиардами.

заглядывать сколько там на футбол тратят.

не хочу.

пусть лучше на футбол, чем ворам в карман.