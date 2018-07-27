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§ NG.kz
Гол-красавец и курьезный мяч принесли "Тоболу" победу в матче Лиги Европы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В первом раунде "Тобол" дважды победил грузинскую "Самтредию" (1:0, 2:0), а "Пюник" сенсационно выбил македонский "Вардрар" (1:0, 2:0), который в прошлом году играл в группе ЛЕ. О пресс-конференции главных тренеров расскажем позже.
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§ bgb
Re: Гол-красавец и курьезный мяч принесли "Тоболу"...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3897
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.07.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я про эти все клубы никогда не слыхал...
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* alex_60
Re: Гол-красавец и курьезный мяч принесли "Тоболу"...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 893
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
я про эти все клубы никогда не слыхал...


про Тобол тоже?
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§ bgb
Гол-красавец и курьезный мяч принесли "Тоболу" победу в матче Лиги Европы
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3897
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.07.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
про Тобол тоже?

читал только про их бюджет. а на игры ни разу не ходит.
если вы знаток, то скажите: они стоят того бюджета?
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* alex_60
Гол-красавец и курьезный мяч принесли "Тоболу" победу в матче Лиги Европы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 893
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
то скажите: они стоят того бюджета?


это мне не интересно. про бюджет.
я про футбол только.
могу говорить.
тем более .
когда вокруг воруют миллиардами.
заглядывать сколько там на футбол тратят.
не хочу.
пусть лучше на футбол, чем ворам в карман.
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* Обликоморале
Гол-красавец и курьезный мяч принесли "Тоболу" победу в матче Лиги Европы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5654
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
пусть лучше на футбол

Упс. Целенаправленные, которые туда идут, тоже отщипывают многие.
На развитие детского футбола, эти бы денежки вкладывать.
Из ноненшних тобылчан, только трех и помню: ..Жумаскалиева, Гаркушу и Низовцева. :lol:
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* alex_60
Гол-красавец и курьезный мяч принесли "Тоболу" победу в матче Лиги Европы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 893
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
только трех и помню: ..Жумаскалиева, Гаркушу и Низовцева.


Димитрова, Бакаева, Бадло не помнишь?
хоть и легионеры, но для тобола много сделали.
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* alex_60
Гол-красавец и курьезный мяч принесли "Тоболу" победу в матче Лиги Европы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 893
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Упс. Целенаправленные, которые туда идут, тоже отщипывают многие.


это везде

Цитата:
Обликоморале:
На развитие детского футбола, эти бы денежки вкладывать.


в том числе и здесь.

пока руки отрубать не будут, все так и будет.
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* Обликоморале
Гол-красавец и курьезный мяч принесли "Тоболу" победу в матче Лиги Европы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5654
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Димитрова, Бакаева, Бадло

Вот именно-легионеры. Вспомнил.
Но, я ударение сделал на развитие детского местного футбола.
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* Обликоморале
Гол-красавец и курьезный мяч принесли "Тоболу" победу в матче Лиги Европы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5654
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
пока руки отрубать не будут

Хорошо бы вместе с головой.
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