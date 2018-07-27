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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проект модернизации общественного сознания пока, на мой взгляд, еще не стал руководством к действию. Нет, цветные крылья густо присутствуют в наружной рекламе и заставках СМИ, но многими гражданами воспринимаются как элемент декора.
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* alex_60
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 893
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////А наше бытие определяет национальная элита, состоящая из богатых людей со средневековым мышлением. Ничего не изменится в сознании, пока действует принцип Саке-Баке-Маке, когда не все равны перед законом///

к глубокому сожалению это так и есть.
и это похоже навсегда.
те кто хотят жить по другому, к рулю допущены никогда уже не будут.
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* 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3307
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
говорить на эту тему надо, в том числе и с критических позиций, что как-то не принято в нашей стране всеобщего «одобрямса»

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31789?1532671131


На эту тему вообще непозволительно говорить, пока наши зарплаты меньше в 10 раз того же европейского чабана..
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.07.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно, потратьте лучше 52 млрд тенге на улучшение нашего "бытия", и тогда действительно " само собой, без натужных усилий со стороны пропагандистов, изменится наше сознание и произойдет та самая модернизация, о которой напомнил обществу Лидер нации."

Ибо существуют понятия "базис" и "надстройка" - первичная и вторичная структуры общественной формации. Базис определяет надстройку, а надстройка не только отражает и закрепляет базис, но и создает (или тормозит) его развитие. Но это понятия марксистского учения об обществе, а марксизм у нас отвергнут. Поэтому можно "модернизировать" сознание, да ещё за миллиарды тенге, совершенно не заботясь о "базисе"
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.07.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня они ни в чем не убедили. Особенно сентенция о том, что большая разница в уровне жизни в Казахстане - явление естественное, всегда были и будут люди успешные и менее успешные.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31789#773385

Ну, а для тех, кто не согласен, существует ст. 130 УК РК "Разжигание СОЦИАЛЬНОЙ, национальной, родовой, расовой, СОСЛОВНОЙ или религиозной розни ... ".
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* alex_60
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 893
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Меня они ни в чем не убедили.


я вообще не понял что это такое.
коррупцию на каждом углу вижу,
саке-маке - вижу,
обрубки деревьев - вижу,
как садят чиновников, начиная с самой верхушки,
почти каждый день -вижу,
(я так понимаю они и есть те "врачи", которые меняют сознание).
как вывозят грузовиками деньги на личные нужды(воруют) -вижу.
изменение сознания- в упор не вижу .
рс. очки не ношу , зрение сто процентов. ну может 98.
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§ bgb
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3897
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.07.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в статье ничего нет рационального, кроме критики при полном отсутствии хоть чего-то, напоминающего решение проблем. упомянутые факты присущи любой стране и любому общественному строю.
что с статье по сути?
отобрать, разделить и раздать всем - пройденный этап. ничего хорошего из этого не получилось.
"верните нам награбленное!" - звучит не только глупо, но и смешно.
вспомните строки из популярного в ссср стиха: "кто даст правильный ответ - тот получит 20 лет!"... 8-)
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§ Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7415
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.07.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Менять все перечисленное и оставшееся за рамками размышлений, безусловно, надо. Тогда, само собой, без натужных усилий со стороны пропагандистов, изменится наше сознание и произойдет та самая модернизация, о которой напомнил обществу Лидер нации.


А ещё можно честно признаться, что выполнить поставленную задачу об изменении общественного сознания невозможно в принципе.

Потому что сознание поменять нельзя, можно изменить общество, и следом, небыстро, изменится сознание.

Но вот это нынче неудобная точка зрения.
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* Обликоморале
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5654
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
можно изменить общество

Как и на какое?
Только без демагогии, а по существу двух вопросов.
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* alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 893
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
при полном отсутствии хоть чего-то, напоминающего решение проблем.


ты серьезно? ты видишь путь решения проблем?
у меня всегда в таких случаях ассоциация- "решения проблем".

... а что же вы вы хотите, что выбирают представителей одной партии.
вот создайте свою партию . выберите лидера. соберите членские взносы.
и выбирайте своих....

смешно и грустно.
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§ Валентин
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7415
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.07.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Как и на какое?
Только без демагогии, а по существу двух вопросов.


"Можно" следует понимать как "теоретически возможно". В отличие от "изменения сознания", в отрыве от базиса, его нельзя.

А по существу: никто и ничего делать не будет, расклеят плакаты, проведут многочисленные семинары и открытые столы, отчитаются по просветительской работе, выпустят пособия и обучающие материалы, и тэдэ и тэпэ.

В целом, вот всем присутствующим - не наплевать, откровенно говоря?
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