elektron Re: По делу о гибели рабочего под грунтовым завалом судят... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1758

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:29 Директор ТОО Дмитрий ШУДЕГОВ, который по закону обязан обеспечить для своих работников безопасные условия труда



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31809?1532625929

Высший-Руководящий состав ИТР обязанности данного мероприятия. А не директора-организатора, массовика-затейника. Не нужно путать. Цель ареста? Просто провести показательное дело? С освобождением из зала суда? А виновных даже и не коснётся, всё стороной обойдёт? Пик правосудия... Слов нет