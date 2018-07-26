Сыкымы Re: На 33% уменьшилась продажа долларов в обменных пунктах... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 196

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:24 Цитата: 211:

пока подожду когда молить начнут

Раскатал губищу. Не дождёшься.

Цитата:

Для потенциальных заёмщиков Нацбанк установил несколько чётких требований:

1)Наличие дохода от трудовой и/или предпринимательской деятельности, который нужно будет подтвердить. Для этого подойдут: выписка из пенсионного фонда, справка о доходах с места работы, налоговая декларация по индивидуальному подоходному налогу или другой документ, который отражает возможность заёмщика исполнять свои обязательства по договору ипотеки.

2)Отсутствие непогашенных ипотечных займов.

3)Отсутствие жилья на территории Казахстана. Однако это ограничение не распространяется на комнаты в общежитиях площадью менее 15 квадратных метров в расчёте на каждого члена семьи либо аварийное жильё, которому грозит обрушение. Последнее нужно подтвердить справкой из местного акимата.

Источник: https://informburo.kz/cards/programma-7-20-25-utverdzhena-kto-smozhet-poluchit-kredit-na-kvartiru.html Кто сможет получить ипотеку?Для потенциальных заёмщиков Нацбанк установил несколько чётких требований:1)Наличие дохода от трудовой и/или предпринимательской деятельности, который нужно будет подтвердить. Для этого подойдут: выписка из пенсионного фонда, справка о доходах с места работы, налоговая декларация по индивидуальному подоходному налогу или другой документ, который отражает возможность заёмщика исполнять свои обязательства по договору ипотеки.2)Отсутствие непогашенных ипотечных займов.3)Отсутствие жилья на территории Казахстана. Однако это ограничение не распространяется на комнаты в общежитиях площадью менее 15 квадратных метров в расчёте на каждого члена семьи либо аварийное жильё, которому грозит обрушение. Последнее нужно подтвердить справкой из местного акимата.Источник:

Ты ж доходы скрываешь. Покажешь настоящие доходы - налоговая тут же прибежит. Ну и квартирки свои надо на кого-то переписать.