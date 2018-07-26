Цитата: 211:

Да, к тому готов, но мне ничего не надо уже..

Я ей сразу сказал, будет ребенок если и случись что, забирай все себе и ему..

Потому расписываюсь, вдруг что то до этого со мной случится, так хоть будет все официально и он не останется без штанов, как когда то я..

Единственное это одну хату в Костанае нужно отписать тем кто меня воспитал, чтобы моя потом и ее не отхватила по инерции..