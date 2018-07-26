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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3298
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
сторонник! зови меня!!!

Тут если случится чудо, то обязательно..
Нет, так и дальше сидеть буду..
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§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.07.18 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Да, к тому готов, но мне ничего не надо уже..
Я ей сразу сказал, будет ребенок если и случись что, забирай все себе и ему..
Потому расписываюсь, вдруг что то до этого со мной случится, так хоть будет все официально и он не останется без штанов, как когда то я..
Единственное это одну хату в Костанае нужно отписать тем кто меня воспитал, чтобы моя потом и ее не отхватила по инерции..
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§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.07.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин хороший 221. Кому нужны подробности твоей семейной жизни? Кому нужны подробности, чем ты набиваешь свое брюхо? Кого интересует, когда и как проломили черепушку твоего братца? :oops: :-P :-x
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3298
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Читаешь то зачем?
Значит интересно?
Или тебе соврать опять не даю?
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