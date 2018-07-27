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§ NG.kz
Гол-красавец и курьезный мяч принесли "Тоболу" победу в матче Лиги Европы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В первом раунде "Тобол" дважды победил грузинскую "Самтредию" (1:0, 2:0), а "Пюник" сенсационно выбил македонский "Вардрар" (1:0, 2:0), который в прошлом году играл в группе ЛЕ. О пресс-конференции главных тренеров расскажем позже.
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§ bgb
Re: Гол-красавец и курьезный мяч принесли "Тоболу"...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3891
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.07.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я про эти все клубы никогда не слыхал...
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§ alex_60
Re: Гол-красавец и курьезный мяч принесли "Тоболу"...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 887
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
я про эти все клубы никогда не слыхал...


про Тобол тоже?
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