Цитата: Обликоморале:

А в Караганде, разграбили памятник погибшим шахтерам.

На поиск хулиганов ориентирован весь личный состав органов внутренних дел города.

Отголоски шумерии, появляются на казахстанских просторахъ.

Ну а чего ты хотел?! "Данышпан Ел"!!!