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§ NG.kz
По делу о гибели рабочего под грунтовым завалом судят директора строительной фирмы в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во время строительства одного из объектов на территории нового микрорайона «Юбилейный» 17 мая 2018 года грунтом насмерть засыпало рабочего. 21-летний парень работал слесарем-монтажником в строительной фирме ТОО «Достар-09».
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§ elektron
Re: По делу о гибели рабочего под грунтовым завалом судят...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1758
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну опять нашли "козла отпущения"
По идее допускающий к работам ИТР персонал ответственен.
Как там интересно? все чьи то родственники наверное?
Так правильно, давайте сразу "голову" "срубим", логично же
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§ elektron
Re: По делу о гибели рабочего под грунтовым завалом судят...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1758
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А заодно и фирму отожмём! Как всё обыденно. Хуже чем в 90-ые
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§ elektron
Re: По делу о гибели рабочего под грунтовым завалом судят...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1758
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парня конечно жаль, соболезнования родным и близким. Но всё же виновник а не организатор должен сидеть.
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§ elektron
Re: По делу о гибели рабочего под грунтовым завалом судят...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1758
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор ТОО Дмитрий ШУДЕГОВ, который по закону обязан обеспечить для своих работников безопасные условия труда

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31809?1532625929
Высший-Руководящий состав ИТР обязанности данного мероприятия. А не директора-организатора, массовика-затейника. Не нужно путать. Цель ареста? Просто провести показательное дело? С освобождением из зала суда? А виновных даже и не коснётся, всё стороной обойдёт? Пик правосудия... Слов нет
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§ Сыкымы
Re: По делу о гибели рабочего под грунтовым завалом судят...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.07.18 - 06:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не нужно путать

Ну, может фирма небольшая и он был "един в трёх лицах"? Сам себе и директор, и прораб, и инженер по ТБ.
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§ elektron
По делу о гибели рабочего под грунтовым завалом судят директора строительной фирмы в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1758
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.07.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ну, может фирма небольшая


И точно. Вот нашёл. https://tenderplus.kz/organization/TOO_DOSTAR_09
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* 211
По делу о гибели рабочего под грунтовым завалом судят директора строительной фирмы в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3298
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но всё же виновник а не организатор должен сидеть.

Кто это?
Ты чито такое говоришь?
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