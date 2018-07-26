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§ NG.kz
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33250
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ночь с 27-го на 28 июля будет одной из самых интересных в астрономическом отношении. Все любители наблюдательной астрономии уже начищают линзы своих оптических приборов и выбирают удобное местечко для ночной вахты.
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§ 211
Re: Два ярких астрономических события можно будет наблюдать...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3295
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голубая луна всему виной
Все в тырнете говорили..
Этой странной любви
С нашей чудной Земли
Мы ее боготворили...

Кстати, завтра наверно подготовлю зеркалку..
Жаль комп где то валяется, с зеркалки не отправить фото сразу на сайт..
Интересно, с крыши дома ближе будет или так же..
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§ elektron
Re: Два ярких астрономических события можно будет наблюдать...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1757
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Кстати, завтра наверно подготовлю зеркалку..

Желаю удачных фоток, надеюсь увидим ;-)
Сам я в дороге буду. Не до редких небесных явлений будет :-x
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