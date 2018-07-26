elektron Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире. #62





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1752

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:43 Цитата: Ваш земляк:

всех обвинять, называя сусликами

Так это ещё по детски. кого только уже тут не было? И воробьёв с орлами, и гиен...

Теперь вот:Цитата: 211:

пытаясь даже на языке "падонкаф" понять

К чему придём, даже боюсь предположить!