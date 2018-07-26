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≡ Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* Ваш земляк
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.07.18 - 20:07
Комментарий удален модератором.
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* elektron
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1752
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
всех обвинять, называя сусликами

Так это ещё по детски. кого только уже тут не было? И воробьёв с орлами, и гиен...
Теперь вот:Цитата:
211:
пытаясь даже на языке "падонкаф" понять

К чему придём, даже боюсь предположить! :-x
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* elektron
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1752
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и целая (почти может, а может больше) ветка пропала. После стишка Алекса :-x
Профайл

* Ваш земляк
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.07.18 - 20:53
Комментарий удален модератором.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 5 из 5«1...345
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