drakon Моя Деревенька и её окрестности. #12981





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14180

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:24 Цитата: elektron:

по Гамбургу в такую жару гулять? по Гамбургу в такую жару гулять?

Гулять то что? Вот внучке завтра - на работу,

в кафе. Стоять у плиты...