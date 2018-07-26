/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 866 из 866«1...864865866
Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14180
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рекорд нынешнего лета -

а может всего времени метеонаблюдения... :-o :-o :-o
Профайл

* elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1752
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Рекорд нынешнего лета -

По данным метеорологов, до 36 градусов. Перевесь датчик в тенёк и от стены или подоконника подальше. :-P
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14180
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Перевесь датчик в тенёк

Датчик висит - на улице,в тени.
Он в тени - круглые сутки... :lol: :oops:
Профайл

* elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1752
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Датчик висит - на улице,в тени.

Ну тогды ладно, ;-)
Хотя замеры показания тоже могут иметь погрешность.
Рекорд был в 2015-ом 40,3 град вроде.
https://www.wetterdienst.de/Klima/Wetterrekorde/Deutschland/Temperatur/ 8-)

[Исправлено: elektron, 26.07.2018 - 15:52]
Профайл

* elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1752
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да кстати? как гости, не спарились? по Гамбургу в такую жару гулять? :lol:
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14180
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
по Гамбургу в такую жару гулять? :lol:

Гулять то что? Вот внучке завтра - на работу,
в кафе. Стоять у плиты... :-o
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 866 из 866«1...864865866
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: drakon, elektron

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 115
Пользователей: 2
Всего: 117

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх