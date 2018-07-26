pro100tak Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире. #51





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Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 11:22 Цитата: таноми52:

Где-то он прав

Сомневаюсь я, насчет его правоты. Суть этой темы в том, что не наезжайте pro100 так. Пытайтесь дать аргументированные ответы на вопросы, рассуждения. Или, все же когда я даже не возражаю, нет, интересуюсь, - мнение мое противное, потому что его расценили как мнение против? А вдруг оно будет полезным, гипотетически, когда-нибудь? Вот это и есть основное, идущее там красной нитью, за что на меня 211-ый навесил ярлык популиста, почему-то. Извините, вынужден был повториться. Если тема звучит так, как изложена, при чем здесь Украина с Америкой или бидон молока с пивом? И ветки на форуме создаются же, чтобы обсуждали озвученную тему. Есть здесь, к примеру, ветки про еду-рецепты или про кинофильмы. И на ветку про фильмы не полезет же кто-нибудь с рецептом наилучшей картошки в мундире, без конца при этом доказывая, что это лучший рецепт, даже когда ему будут говорить, что влез он на ветку про фильмы. Там его сочтут неадекватом. А на всех других ветках его надо считать 211-ым? 211-ыми?))) Их же по ходу несколько, судя по стилю написания . Один из Камышей, другой - бывший кассир ОПГ, третий - исполнительный директор, четвертый - бот, пятый - провокатор, агент и т.д.

Или, все-таки, он прав, что бидон молока с пивом гарантируют несколько часов на горшке?)))