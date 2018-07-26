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≡ Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ pro100tak
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.07.18 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
чеснАку от слова Чеснак

Йезыг есть такой - олбанский, еще называется йазык падонкафф. Если ты не в курсе. На этом йазыке пишется именно по чеснАку. Хотел в топку кинуть мой русский? Почитай книжки, потренируйся, потом приготовь ручку с листочком - писать диктант.
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§ таноми52
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
таноми52


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Сообщений: 90
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.07.18 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Как узнать у автора популиста что основное?
Основное - Не хотим Украины, выберут многие..
Некоторые вспомнят СССР и бидон молока с пивом у киоска..
Другие будут проклинать Америку..
Но автор темы хотел сказать о другом..
Так ты Мастер, чтобы говорить только о том, о чем по задумке автора нужно?


Где-то он прав
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§ таноми52
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.07.18 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Учитесь флудить в специально отведенных для этого местах. И не путайте флуд с другими грехами. Прочтите все-таки правила внимательно. Хотя бы один раз. Очень облегчит жизнь и вам и окружающим.


А вот тут я хохотаю...
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§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3295
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Йезыг есть такой -

В данном случае язык сайта НГ русский, и давай не будем еготвываливать в какой то лишней грязи, которую можно обойти..
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§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3295
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
вот тут я хохотаю...

Ну сама то, честно покладя руку на сердце, или на совесть, хоть поняла, о ком конкретно статья, если вдруг не обо мне?
Я третьи сутки бьюсь головой ап стену, пытаясь даже на языке "падонкаф" понять, о ком это он..
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§ pro100tak
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
pro100tak


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Сообщений: 121
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.07.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Где-то он прав

Сомневаюсь я, насчет его правоты. Суть этой темы в том, что не наезжайте pro100 так. Пытайтесь дать аргументированные ответы на вопросы, рассуждения. Или, все же когда я даже не возражаю, нет, интересуюсь, - мнение мое противное, потому что его расценили как мнение против? А вдруг оно будет полезным, гипотетически, когда-нибудь? Вот это и есть основное, идущее там красной нитью, за что на меня 211-ый навесил ярлык популиста, почему-то. Извините, вынужден был повториться. Если тема звучит так, как изложена, при чем здесь Украина с Америкой или бидон молока с пивом? И ветки на форуме создаются же, чтобы обсуждали озвученную тему. Есть здесь, к примеру, ветки про еду-рецепты или про кинофильмы. И на ветку про фильмы не полезет же кто-нибудь с рецептом наилучшей картошки в мундире, без конца при этом доказывая, что это лучший рецепт, даже когда ему будут говорить, что влез он на ветку про фильмы. Там его сочтут неадекватом. А на всех других ветках его надо считать 211-ым? 211-ыми?))) Их же по ходу несколько, судя по стилю написания :-o . Один из Камышей, другой - бывший кассир ОПГ, третий - исполнительный директор, четвертый - бот, пятый - провокатор, агент и т.д. 8-)
Или, все-таки, он прав, что бидон молока с пивом гарантируют несколько часов на горшке?)))
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§ pro100tak
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.07.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ешки-матрешки. Русский, говоришь? Тогда никак не
Цитата:
211:
покладя
. Можно класть, но не ложить, и можно положить, а не покласть. И береги голову, не дай бог, лишишься того, чего там и так ... И сколько можно повторять -тема не ком, а о чем. Хоть эти две большие разницы поймешь?
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§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3295
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
можно повторять -тема не ком, а о чем. Х

Так о чем эта тема?
Простым русским языком без языка Падонкаф..
Это Что то, делают не люди?
Или это Что то появляется тут само собой?
Так о чем же речь?
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§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3295
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
все хорошо, чем недовольны;
- строят - не нравится, не строят - опять не нравится;
- не ошибается тот, кто ничего не делает.
На такого рода претензии ответы, примерно, такие:
разве недовольные? – интересующиеся, почему так,


Хех..
То есть это, о Ком ты говоришь в своей теме, на твой лад это Что то?
Цитата:
pro100tak:
кто ничего не делает.
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§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3295
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда и надо говорить не Кто ничего не делает, а Что ничего не делает..
Как буд то это не кто то, а матрас, книга, или диван..
Кстати с правилами русского языка немного хоть знаком?
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§ alex_60
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.07.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вспомнился еще один стишок. для тех кто хочет сойти с ума.
по монологу тут. да и везде.

///у попа была собака
он ее любил
она сьела кусок мяса
он ее убил .
и на камне написал---
...у попа было собака
он ее любил
она сьела кусок мяса, он ее убил, и на камне написал...... ////

похоже на сто процентов.

[Исправлено: alex_60, 26.07.2018 - 12:18]
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§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3295
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Их же по ходу несколько, судя по стилю написания

Если бы на каждый вопрос, на каждое из сотен тысяч тем, тут на сайте, на каждое из сотен тысяч Мнений, человечек как то известное животное, глядя на новые ворота могло говорить только слово Да или слово Нет, то и форума НГ не существовало бы!
Ты в жизни тоже говоришь только да или нет?
Посмотри на свою тему, там запутано до такой степени, что никто, абсолютно не понял о чем речь и все подумали что тема про меня!
Так что кто бы говорил..
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§ Сыкымы
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.07.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И да, о ком тема то конкретно?

Сначала накидал срача на 4 страницы, потом спросил, наконец-то.
Цитата:
211:
Согласен тут с кучкой, действительно противно смотреть, как она жалуется опять на меня во всех ветках, включая вопросы и жалобы к администрации..
Эх вы..

С чего взял? Факты где?
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* Ваш земляк
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.07.18 - 19:53
Комментарий удален модератором.
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* Ваш земляк
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.07.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И при этом Оцифрованный в любой ветке начинает ВСЕГДА выступать против. Неважно, по существу вопроса или же просто ему автор не нравится. И выставляя себя этаким "оппозиционером", начинает всех обвинять, называя сусликами, прячущимися в норках или ещё как-нибудь, на что только его мозг сподобится. Чтобы в этом убедиться, достаточно открыть любую ветку, кроме Флуда. Вот там он, конечно, варится в собственном соку - несёт такую пургу, что начинаешь сомневаться в адекватности данного индивида.
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