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≡ На 33% уменьшилась продажа долларов в обменных пунктах Костанайской области во 2-м квартале 2018 года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На 33% уменьшилась продажа долларов в обменных пунктах Костанайской области во 2-м квартале 2018 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33248
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил директор Костанайского филиала Национального банка РК Жомарт КАЖРАХИМОВ. По его оценке, такой рост продажи относительно первого квартала 2018 года вызван не только увеличением курса доллара относительно тенге, но и сезонностью.
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§ 211
На 33% уменьшилась продажа долларов в обменных пунктах Костанайской области во 2-м квартале 2018 года
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего 9 займов по программе 7-20-25?
Не густо..
Туда не попадаю, пока подожду когда молить начнут, возьми да возьми..
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* Сыкымы
Re: На 33% уменьшилась продажа долларов в обменных пунктах...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.07.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
пока подожду когда молить начнут

Раскатал губищу. Не дождёшься.
Цитата:
Кто сможет получить ипотеку?
Для потенциальных заёмщиков Нацбанк установил несколько чётких требований:
1)Наличие дохода от трудовой и/или предпринимательской деятельности, который нужно будет подтвердить. Для этого подойдут: выписка из пенсионного фонда, справка о доходах с места работы, налоговая декларация по индивидуальному подоходному налогу или другой документ, который отражает возможность заёмщика исполнять свои обязательства по договору ипотеки.
2)Отсутствие непогашенных ипотечных займов.
3)Отсутствие жилья на территории Казахстана. Однако это ограничение не распространяется на комнаты в общежитиях площадью менее 15 квадратных метров в расчёте на каждого члена семьи либо аварийное жильё, которому грозит обрушение. Последнее нужно подтвердить справкой из местного акимата.
Источник: https://informburo.kz/cards/programma-7-20-25-utverdzhena-kto-smozhet-poluchit-kredit-na-kvartiru.html

Ты ж доходы скрываешь. Покажешь настоящие доходы - налоговая тут же прибежит. Ну и квартирки свои надо на кого-то переписать.
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§ 211
На 33% уменьшилась продажа долларов в обменных пунктах Костанайской области во 2-м квартале 2018 года
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ты ж доходы скрываешь. Покажешь настоящие доходы - налоговая тут же прибеж

Не знаю..
Как ИП у меня 2.5 миллиона в год.
Как работник, 180 тысяч в месяц.
По моему моих доходов хватает за глаза..
А вот квартиры написать это основное, думал об этом, да ну его, и так хватает.
Потом все равно что то там будет, какую то дырку найдут..
Туда то и зайду.
Ну откуда у того, у кого нет квартиры, хорошей работы и тд и тп деньги на новое жилье за 10 лимонов?
А потому подожду пока они загонят нищету в кабалу, и через пяток лет с деньгами, кэшем, можно уже будет диктовать свои условия..
Когда эта нищета перестанет платить по счетам..
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